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أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ فيتو
موانئ فيتو
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع و786  شاحنة و50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و408 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع 378 شاحنة و17 سيارة.

 

تداول 13 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MARIA وعلى متنها 1320 رأس عجول حية  بوزن 500 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق بينما تغادر العبارة أمل. 


فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2700 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1520 راكبا بموانيها الخميس 3 أكتوبر 2024.
 

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