الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تعليمات من وزير النقل لقائدي القطارات

قطار
قطار

 أصدر الفريق المهندس  كامل الوزير، وزير النقل، بالتزامن مع بدء الدراسة الجامعية، تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ إى تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

على صعيد آخر، قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة أعمال الصيانة.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لأعمال الصيانة. 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ، حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن الصيانة.

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