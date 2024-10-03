5 تعليمات مهمة لحماية الأطفال من الإصابة بالحول

وجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح للأهالي لحماية عيون أطفالهم من الحول خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الإصابة بالحول بين الأطفال.

طرق وقاية الأطفال من الإصابة بالحول

وتضمنت نصائح هيئة الرعاية الصحية:

١-يجب الحرص على إجراء فحوصات عيون دورية منذ الصغر لتشخيص أي مشاكل بصرية مبكرًا.



٢-مراقبة سلوك الطفل عند النظر إلى الأشياء، مثل إمالة رأسه أو إغلاق إحدى عينيه.



٣- ضرورة التأكد من وجود إضاءة كافية أثناء القراءة أو اللعب.



٤- الحرص على تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية لتقليل إجهاد العين.



٥- إذا لاحظت أي تغيرات في رؤية الطفل، يجب استشارة طبيب العيون المختص فورًا.

نصائح لحماية عيون الأطفال

من جانبها وجهت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحفاظ على عيون الأطفال خاصة في ظل استخدام الأطفال بكثرة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة.

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال

وقالت أستاذ طب وجراحة العيون لــ"فيتو " إنه يصعب منع استخدام الهاتف والأجهزة للأطفال على الرغم أن كثرة الاستخدام لهذه الأجهزة تسبب ضرر لهم.

عدم قرب الهاتف من العين

وتضمنت هذه النصائح:

1-ضرورة الاستخدام المتقطع للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال لمدة 5 دقائق ثم راحة العين

2- عدم قرب الهاتف المحمول من العين

3- عدم الجلوس في غرفة مظلمة

4- اشعة الموبايل يمكن أن تضر بالعين لذلك يفضل أن يكون وميض الشاشة أقل من الثلث

5- عدم التركيز في شاشة الهاتف لأن التركيز يمكن أن يمنع "البربشة" لأن البربشة الطبيعية من 10 الى 15 مرة في الدقيقة ومع التركيز المستمر في الشاشات يمنع العين من "البربشة" فتتعرض العين إلى الجفاف.

وأوضحت أستاذ طب وجراحة العيون أن اتباع تلك النصائح يساعد في تحسين أداء العين أثناء القراءة او استعمال الأجهزة الإلكترونية.

كانت وزارة الصحة وجهت عدد من النصائح للحفاظ على صحة العيون منها:

1-زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين.

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

3-ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون.

4- ضرورة إراحة العين بعد استخدام الشاشات.

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى.

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم.

7- تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون.

8- قضاء الأطفال ساعتين على الأقل يوميا خارج المنزل لتحسين صحة العيون والوقاية من قصر النظر.