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رياضة

كرة اليد، الزمالك يختتم مشواره في مونديال الأندية بمواجهة تاوباتي البرازيلي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام فريق تاوباتي البرازيلي، اليوم الخميس في إطار منافسات دور تحديد المراكز من الـ5 حتى الـ9 بكأس العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي في الـ2 ظهرًا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا أمام كاليفورنيا إيجلز في الجولة الأولى من دور تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الزمالك مباراتين في دور المجموعات، حقق الفوز في المواجهة الأولى أمام تاوباتي البرازيلي، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام فيزبريم المجري.

وتختتم اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقام المواجهات التالية:

الخليج السعودي × سيدني الأسترالي - 11 صباحًا

الزمالك المصري × تاوباتي البرازيلي - 2 ظهرًا

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 5 مساءً

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني - 8 مساءً

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