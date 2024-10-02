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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في مونديال الأندية

كأس العالم لأندية
كأس العالم لأندية كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام نظيره برشلونة الإسباني، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتنطلق في الخامسة مساء.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تقام غدا المباريات التالية:

الأهلي × برشلونة - 5 مساء

فيزبريم × ماجديبورج - 8 مساء

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

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