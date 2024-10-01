الشهابي يتابع جهود معهد الأورام لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى في دمياط

محافظ دمياط يلتقى مدير معهد الأورام

التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، مع الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

معهد الأورام بدمياط يخدم مرضى 5 محافظات

حيث تناول اللقاء استعراض جهود معهد الأورام لخدمة المرضى حيث يغطى أكثر من ٥ محافظات، ويقدم خدمات علاجية وتشخيصية لمرضى الأورام والتى تتمثل فى خدمة جراحة الأورام المتقدمة والعلاج الكيماوي والعلاج الموجه، والعلاج الإشعاعي ثلاثى الأبعاد والعلاج بالنظائر المشعة وعلاج أطفال الأورام.

محافظ دمياط يناقش احتياجات معهد الاورام

المبنى الجديد عبارة عن أرضي و٧ أدوار علوية ليضم ١٢ عيادة خارجية ومعمل وصيدلية

كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آخر المستجدات بمشروع التوسعات للمعهد، حيث تم إنشاء مبنى ملحق بالمبنى على مساحة ٦٠٠ متر مربع عبارة عن أرضى و٧ أدوار علوية ليضم ١٢ عيادة خارجية ومعمل وصيدلية وقاعات محاضرات وتدريب وغرف إقامة وغرف مخصصة للعلاج الكيماوي لليوم الواحد ومدعم بجهاز جديد للعلاج الإشعاعي بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه سيتم تشغيله خلال ثلاثة أشهر

وناقش " محافظ دمياط " خطة توصيل مرفق المياه للربط من الشبكة إلى المبنى، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و بحث أيضًا خطة إجراء بعض أعمال الصيانة البسيطة للمبنى القديم.

وأكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل للمنظومة الطبية بالمحافظة، وتذليل أي عقبات أمامها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين، مؤكدًا أن المعهد يقدم خدمات متكاملة لعلاج مرضى الأورام بمحافظة دمياط والمحافظات المجاورة