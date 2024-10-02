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رياضة

محمد صلاح ينصب نفسه ملكا لإفريقيا في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تصدر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه في مرمى بولونيا الإيطالي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ونصب محمد صلاح نفسه في قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بـ45 هدفًا في 89 مباراة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأفارقة كالتالي:

محمد صلاح: 45 هدفًا في 89 مباراة

دروجبا: 44 هدفًا في 92 مباراة

صامويل إيتو: 30 هدفًا في 78 مباراة

ساديو ماني: 27 هدفًا في 63 مباراة

ويستضيف ليفربول نظيره بولونيا الإيطالي حاليًّا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025، بالفوز على ميلان 3-1 بالجولة الأولى، فيما تعادل بولونيا مع شاختار دونيتسك الأوكراني بدون أهداف.

 

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