الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تبدأ بـ عبد الباسط عبد الصمد ويختتمها الحصري، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

الحصري. فيتو
الحصري. فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة الأعراف 10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام 30ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد عبدالشافى النادى وما تيسر من سورتى البقرة – الشرح  34 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وماتيسرمن سورة التوبة 15 ق.


53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد عبدالرحمن الزارع  وما تيسر من سورة  الكهف  15 ق.


12:10قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود  على البنا وما تيسر من سور  النازعات / القدر/ النصر 30 ق.


12:49: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  علي حزين  وما تيسر من سورة الممتحنة   30 ق.


13:54 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمود على حسن  وماتيسر من سورة الحجر 30 ق.


34: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد عبدالشافى النادى وما تيسر من  سورة الصافات  15ق.

أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/ محمد المختار المهدى  5ق الساعة 16:16 ومصحف مجود للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد من سورة النحل  29ق 

20:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب وماتيسرمن سورة فاطر 30 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى / وماتيسرمن سورتى الفرقان وقصار السور 42 ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وماتيسرمن سورتى التوبة/ يونس 44 ق.


01:32بعد منتصف الليل) للشيخ محمد فريد السنديونى  وماتيسرمن سورة الدخان  15ق.


02:30بعد منتصف الليل) للشيخ /إسماعيل القناوى وماتيسرمن سورة النساء 15ق.


03:50بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصري  وما تيسرمن سورتى الأحقاف/محمد  40 ق.

 

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احمد سليمان السعدني إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم أحمد سليمان محمود خليل الحصري محمود على البنا

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