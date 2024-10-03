استعدادا للطرح الجديد، المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الإجتماعي، تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويضم الطرح حوالي 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والتقديم على الشقق إلكترونيا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتم سداد جدية الحجز التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقارى وبفائدة مخفضة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الإجتماعي

والشقق بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.. ونستعرض المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- إيصــال شــراء كراسة الشروط وإيصال ســداد مقــدم الحجز.

أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخـل السنـوي أو الشـهري للفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة ادخارية أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـلا إضافـيا) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو الأسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

تقديــم شــهادة معتمــدة مــن جهــة العمــل تتضمن جميــع البيانـات الأساسيـة بصافــي الدخـل السنـوي أو الشـهري وموضحــًا بهــا رقــم الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبية لجهة العمــل.

مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

د. صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر (رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

ه. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشترط تقديم مستند يفيد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعلان السـابق.