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غدا، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد لغة عربية بالتربية والتعليم

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدًا السبت، الامتحان الالكتروني  للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

تعليمات دخول الإختبارات الإلكترونية 

وسيعقد الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات ووضع الجهاز  تعليمات دخول الإختبارات تضمنت:

  • الدخول من البوابة الخلفية للمركز شارع عبد الرحمن أبو زهرة
  • الحضور قبل بدء الامتحان بساعتين على الأقل

  • الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.
  • لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ولا يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان لأي سبب كان.
  • لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات واي أجهزة اتصالات حتى لو كانت مغلقة.
  • يشمل الامتحان الإلكتروني (الكفايات السلوكية والنفسية – الكفايات اللغوية (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية)- الكفايات المعرفية والتكنولوجية - الكفايات التربوية - كفايات التخصص).

ويرجى احضار المستندات أصل + صور  في ملف بلاستيك شفاف حرف L مرتب بها المستندات التي تم إرفاقها علي بوابة الوظائف الحكومية وقت تقديم الإعلان مرتبة كما يلي (الرقم القومي- الموقف من الخدمة.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

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