المصرية لعلوم الطيران تبحث تعزيز التعاون مع "الإيكاو"
استقبل الطيار عزت متولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، رولاندو تامايو، الخبير في برنامج "ترينير بلس"، برفقة نيرة الشوربجي من المكتب الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية المصرية وبرنامج "ترينير بلس" التابع للإيكاو بهدف تطوير البرامج التدريبية والارتقاء بمستوى الكفاءات في قطاع الطيران.
حضر الاجتماع كل من الملاح مدحت عبد الله، عميد كلية المراقبة الجوية، والمهندسة هبة عز الدين، عميد كلية الدراسات المتخصصة، والمهندس إيهاب محمود، مدير عام السلامة والجودة.
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