تنفيذ أعمال المرافق للتوسعات الجنوبية لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 16 ألف فدان

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل اعمال المرافق الجارية (الطرق / المرافق) بالامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة تقارب (16 الف فدان ) تقريبًا، مشيرا إلى أن الامتداد الجنوبي للمدينة يقع جنوب طريق العين السخنه ويعتبر امتداد ومتنفس جديد للمدينة.

وأكد أنه تم تخطيط تلك المنطقة (الامتداد الجنوبي) بشكل يضمن استيعاب كافة الانشطة (سكنى– خدمي – تجاري - ترفيهي)

وشدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز، على القائمين علي الاعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء منها فى التوقيتات المحدد له وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية أملا في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.