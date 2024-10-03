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فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثامنة عشر 2024-2025

جائزة خليفة التربوية،
جائزة خليفة التربوية، فيتو
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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثامنة عشرة 2024-2025 عن فتح باب التقدم للجائزة متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي.

 

فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثامنة عشر2024-2025

وتعد جائزة خليفة التربوية من الجوائز المرموقة وهي جائزة تربوية على مستوى الوطن العربي، تهدف إلى تعزيز القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم العربي عمومًا، من خلال تكريم الجهود المتميزة للمعلمين والتربويين في مختلف مجالات التعليم العام والخاص.
وتشمل مجالات الجائزة ما يلي:
التعليم المبكر
الشخصية التربوية الاعتبارية
التعليم العام
التعليم العالي
الإبداع في تدريس اللغة العربية
أصحاب الهمم
البحوث التربوية  
التأليف التربوي للطفل
المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة
التعليم وخدمة المجتمع

لمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقدم لكل مجال من هنا 

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط
 

علما بأن آخر موعد للتقدم للجائزة: 31 ديسمبر 2024.

 

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