الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

49.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة الأربعاء نحو 49.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,085 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1,113 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية خلال الجلسة السابقة. 

هذا واستحوذت الأسهم على 10.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة،  فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 89.62 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الأربعاء 

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الأربعاء، بضغط الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ومبيعات العرب،   وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة

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إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول داخل المقصورة التداول للسندات قيمة التداول داخل المقصورة قيمة التداول للسندات قيمة التداول

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