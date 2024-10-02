تعليم الإسكندرية تناقش الانضباط الإداري وانتظام الدراسة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم اجتماعا حضره نادية فتحي وكيل المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، للوقوف على تقييم الأسبوعين الأول والثاني للعام الدراسي من الانضباط الإداري وخفض الكثافات وسد العجز وانتظام الدراسة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام العملية التعليمية وتفعيل مبادرة ( بداية ) مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنسيق وتكامل آليات تفعيل مبادرة ( بداية ) لكونها من أهم المبادرات للتنمية البشرية والاستثمار الأمثل للثروة البشرية وبناء الإنسان

وشدد مدير المديرية على ضرورة تكاتف كل الجهود وتنظيم ندوات توعية وورش عمل ومعسكرات من شأنها تنمية وتعزيز القدرات والمهارات لجميع للطلاب والمعلمين.