جهة التحقق المستقلة "IVA" تتابع توصيل الصرف الصحي لقرية كفر الغوابين بدمياط

قامت جهة التحقق المستقلة IVA بزيارة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط على مدار يومين لمراجعة الوصلات المنزلية التي تم تنفيذها بمشروع كفر الغوابين أولي مشروعات برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدامة والقائم علي النتائج والممول بقرض من البنك الدولي والآسيوي بمحافظة دمياط.

جهة التحقق تتابع محطة رفع صرف صحي كفر الغوابين

وأوضح اللواء مهندس احمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن جهة التحقق بدأت الزيارة لمحطة رفع صرف صحي كفر الغوابين بطاقة تصميمية ٤٤٠٠ م٣/يوم ومحطة معالجة صرف صحي فارسكور القائمة والتأكد من جميع مراحل التشغيل والمعالجة.

كما تم التحقق من ١٣٣ وصلة منزلية كعينة عشوائية بالقرية للتاكد من الاستفادة بالخدمة هذا إلى جانب عمل استقصاء للأهالي والتأكد من استفادتهم من الخدمة ومدى رضاهم عن خدمة الصرف الصحي.

لجنة التحقق تتابع توصيل المرافق للمنازل



وشملت الزيارة لجنة جهة التحقق المستقلة يرافقها أعضاء وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية،وأعضاء الوحدة التنسيقية لمشروعات برنامج srssp والقطاع التجاري بالشركة ومسئولي التشغيل بقطاع الصرف الصحي .

وخلال تلك الزيارات المنزلية أشاد الأهالي بحجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي في مدة زمنية قصيرة .

كما أشادت جهة التحقق المستقلة IVA بالجهد المبذول في تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتحافظ على البيئة وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج وهو تحسين نوعية المياه بترعة السلام.