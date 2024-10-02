اختتام برنامج "UpSkill" بجامعة عين شمس لتأهيل 1350 طالبا لسوق العمل

شهدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات ختام برنامج الـ UpSkill في نسخته الثانية.

اختتام برنامج لتاهيل 1350 فرد لسوق العمل بجامعة عين شمس

والذي يقام تحت مظلة قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة من خلال مركز التوظيف ومركز التدريب والتطوير ومركز الابتكار وريادة الأعمال، تحت إشراف الدكتورة نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي للقطاع، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

ويهدف البرنامج إلي تأهيل 1350 طالبا من طلاب وخريجي جامعة عين شمس وأعضاء هيئة معاونة (معيد ومدرس مساعد) علي مدار 3 أشهر ليصبحوا كوادر فعالة في سوق العمل وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لتحديد مسارهم المهني السليم في سوق العمل، بالإضافة لتأهيل عدد من الطلاب بتقنيات التفكير التصميمي ومهارات ريادة الأعمال وتنمية مهارات أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة وتأهيلهم للمشاركة في تقديم الدعم والإرشاد لطلاب الجامعة بجميع فعاليات قطاع الابتكار والتدريب.

في كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق علي اهتمام الجامعة بتلك المبادرات والبرامج التدريبية لما لها من دور فعال وواضح في تحسين مهارات الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بما يواكب احتياجات سوق العمل المعاصر، وربط خريجي الجامعة بالفرص المختلفة في سوق العمل، لافتة إلى أن برنامج UpSkill يعد نموذجًا متكاملًا يضم كافة العناصر الأساسية بالمنظومة من طلاب وخريجين وهيئة معاونة ويدعم الشباب في كافة اختياراتهم المستقبلية سواء في التوظيف أو ريادة الأعمال، وذلك في إطار التكامل بين كافة مراكز القطاع.

وأشادت بالمجهود المبذول في تصميم البرنامج وتدريب الطلاب مما يساعد علي تعزيز الثقة بالنفس واكتساب الخبرات الحياتية والعملية.

وأعربت الدكتورة. نيفين عاصم عن سعادتها بالتعاون الفعال بين مراكز القطاع والإنجازات المحققة والتى من بينها وجود شركاء نجاح لتمويل الفعاليات المختلفة، وذلك في إطار توجهات الجامعة نحو بناء الشراكات والتحالفات بما يساهم في تعظيم الإستفادة والنتائج.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن البرنامج يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية، إلى جانب سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرا إلى ان البرنامج اعتمد على أربعة محاور رئيسية تستهدف تنمية المهارات الشخصية، ومساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم، والتعامل مع الضغوط، وتعزيز مهارات الاتصال واتخاذ القرار، بالإضافة إلى التوجيه الوظيفي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج شهد إقبالًا واسعًا هذا العام، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة، وتم اختيار 1350 منهم بعد مراحل تصفية متعددة. وقد شكل طلاب السنوات النهائية والخريجين نسبة 63% من المشاركين، بينما مثل طلاب السنوات الأولى 37%.

كما أعلن الدكتور أحمد عبد العزيز عن توقيع اتفاقيتي تعاون في إطار البرنامج، بين الجامعة وشركة "صناع الحياة" والاخرى بين الجامعة وشركة "إنتيلكت"، بهدف تعزيز التعاون وتقديم المزيد من الدعم للطلاب والخريجين.

شهد فعاليات الختام سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين، رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.