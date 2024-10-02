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محافظ الجيزة يتابع تطوير طريق طراد النيل ومنشأة القناطر لخدمة الأهالي (صور)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل بمنطقة الجلاتمة وشارع المحطة بمركز ومدينة منشأة القناطر، في إطار حرص المحافظة على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتهدف هذه المشروعات الحيوية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة، وتسهيل حركة المرور بين القرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة. ويأتي تنفيذ هذه المشروعات تحت إشراف مباشر من مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذه المشروعات في تطوير البنية التحتية بالمحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير المحافظة.

كما وجه محافظ الجيزة بتسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية المحددة، وذلك لخدمة أهالي المنطقة بأسرع وقت ممكن.

تفاصيل مشروع  تطوير ورصف طريق طراد النيل بمنطقة الجلاتمة وشارع المحطة بمركز ومدينة منشأة القناطر

طريق طراد النيل: يشمل المشروع رصف وتوسعة طريق طراد النيل بمنطقة الجلاتمة، مما يساهم في تحسين الحركة المرورية وتقليل الازدحام.

شارع المحطة بمنشأة القناطر: يشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة شارع المحطة، وهو أحد الشوارع الرئيسية بمركز ومدينة منشأة القناطر، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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