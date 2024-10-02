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أخبار مصر

وفد عراقي رفيع المستوى في ضيافة المركز القومي للبحوث (صور)

الوفد العراقي، فيتو
الوفد العراقي، فيتو
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استقبلت، اليوم الأربعاء، الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بمكتبها -  وفدًا عراقيًا رفيع المستوى برئاسة حيدر خزعل سعد– مدير عام المختبرات الوطنية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة  بجمهورية العراق  والوفد المرافق له.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة فجر عبد الجواد، أن المركز القومى للبحوث يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلًا عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة، موضحة أنه يضم (4100) عضو هيئة بحوث، وكذا يضم (10) مبانى بحثية. 

بالإضافة إلى (14) معهدًا و(6) مراكز تميز، فضلًا عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة  فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين مصر مممثلة فى  المركزالقومى للبحوث كأكبر مركز بحثى بالشرق الأوسط وبين جمهورية  العراق بمراكز أبحاثها المختلفة وتعزيز التواصل بين البلدين.
 

وقد أكد حيدر خزعل، على حرص العراق على التعاون مع  مصر وخاصة مع الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مثمنًا الدور الذى تقوم به المؤسسات البحثية المصرية فى تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار.

جدير بالذكر أن الوفد قام بعمل جولة تفقدية داخل معرض المنتجات البحثية بالمركز واستمع لشرح أعضاء هيئة البحوث عن المنتجات الخاصة بهم.

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