الأكاديمية العربية تشارك في اجتماع الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في اجتماع الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب ( الدورة 22 للاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البرى والبحرى ومتعدد الوسائط )، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى دعم وتوثيق علاقات التعاون مع المجالس الوزارية العربية المتخصصة والإدارات المختلفة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد ترأس وفد جمهورية مصر العربية الاجتماع برئاسة اللواء بحرى أ.ح طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحرى وبمشاركة الوزير المفوض الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وبحضور كبار ممثلى وزارات النقل من 16 دولة عربية وكبار ممثلى 4 منظمات واتحادات عربية متخصصة في مجالات النقل البحري والبرى، وشارك من الأكاديمية الدكتور علي فهمى عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية ونقطة اتصال الأكاديمية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب والدكتور محيى الدين السايح عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية والدكتورة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتطوير قطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية، بما في ذلك التحديات التي تواجه النقل البحري واللوجستيات، وجاءت مشاركة الأكاديمية لتعكس دورها الريادي في تقديم الدعم الفني واعداد الدراسات واوراق العمل في مجالات النقل واللوجستيات، وبما يساهم في تحقيق التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي

وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والدراسات الفنية وأوراق الهامة ذات الصلة بمهام مجلس وزراء النقل العرب والتى قامت بها الأكاديمية أو الجارى إعدادها حاليا ، ومن أهمها: دراسة حول تصور لآلية النهوض بالذكاء الاصطناعي فى قطاع النقل واللوجستيات فى المنطقة العربية، ودراستا إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي فى المنطقة العربية لدعم مجال صناعة اصلاح وبناء السفن فى الدول العربية، وإعداد دراسة متكاملة وورشة عمل عربية أوروبية حول مشروع التأسيس لسلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر، بالإضافة الي ورقة عمل حول توحيد فترات القيادة والراحة لسائقى الشاحنات والحافلات.

وتعليقًا على مشاركة الأكاديمية، اكد الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بأن الأكاديمية تلتزم بدعم الجهود العربية المشتركة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات وتعزيز الابتكار واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في هذا المجال، بما يخدم رؤية التكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة المتكاملة في المنطقة العربية.

وشهد الإجتماع تبادل الآراء والمقترحات حول آليات تحسين الخدمات اللوجستية وتطوير النقل واللوجستيات فى المنطقة العربية ، وبالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتسهيل حركة التجارة والنقل بين الدول العربية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك وتنفيذا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب وايضا للتحضير للبنود المتعلقة باجتماع الدورة (37) لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى والمقرر عقدها بمقر الأكاديمية الرئيسى خلال الفترة 12 - 14 نوفمبر 2024 وذلك بمشاركة فاعلة من الأكاديمية والتي تسعى دائمًا لتقديم أحدث الحلول العلمية والعملية في مجالات النقل واللوجستيات فى المنطقة العربية.