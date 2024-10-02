سقوط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سقط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة فى قبضة مباحث قسم شرطة طهطا يضم مسجلين وبحوزتهم مخدر الحشيش، بالإضافة إلى جرامات من مخدر الشابو معدة للبيع، ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول تم تحرير المحضر وأخطرت إدارة البحث للتحرى

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة

تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة طهطا الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد من القبض على تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة، يتكون من محمود.م ا. ع 26 سنة مسجل وإبراهيم.ح.م.م 30 سنة مسجل دائرة القسم وبحوزتهم 21 قطعة بنية اللون لمخدر الحشيش و20 جرام لمخدر الشابو وسلاح أبيض وهواتف محمولة ومبلغ

مالى

التحقيقات تؤكد حيازة الجناة للمخدرات بقصد الاتجار

وخلال التحقيقات بالمواجهة اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمخدرات بقصد للبيع والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بالعملاء تحرر المحضر وأحيل للنيابة للتحقيقات

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