البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من أرصدة شركات إيلون ماسك

سحبت البرازيل 18.35 مليون ريال برازيلي (3.3 مليون دولار) من الحسابات المصرفية لشركات إيلون ماسك، (منصة إكس وشركة ستارلينك)، لسداد الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا، في استمرار للنزاع الذي أدى إلى انقطاع خدمة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالملياردير في البلاد، بحسب «بلومبرج».

وكانت المحكمة العليا في البرازيل أمرت بتحويل الأموال، كما تم فك تجميد الحسابات منذ ذلك الحين، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة القضائية.

ودخل ماسك في مواجهة مع كبير القضاة في البرازيل، الذي يقود حملة ضد الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية في الدولة الأكبر في أميركا اللاتينية. وأمر القاضي ألكسندر دي مورايس بحظر المنصة الشهر الماضي، وحظر حسابات «ستارلينك» في محاولة لإجبار شركة التكنولوجيا الأميركية على دفع الغرامات المفروضة بسبب تجاهل أمر سابق.

وأفادت المحكمة بأن «حجب الحسابات تم لأن العدالة نظرت في المسؤولية المشتركة بين إكس برازيل إنترنت (X Brasil Internet) وستارلينك برازيل هولدينغ (Starlink Brasil Holding)، وشركة ستارلينك البرازيل لخدمات الإنترنت، وذلك لسداد الغرامات».

ولا تزال منصة «إكس» محظورًا في البرازيل بسبب عدم الامتثال بعد لأوامر مورايس بحظر حسابات مستخدمين معينة، وتعيين ممثل قانوني في البلاد.