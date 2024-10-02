وزيرا التنمية المحلية والعمل يبحثان أوجه التعاون لتنفيذ مبادرة بداية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء محمد جبران وزير العمل، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " علي أرض المحافظات فيما يخص توفير فرص العمل للشباب والمرأة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت د.منال عوض حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والتعاون مع وزارة العمل لتنفيذ مجالات عمل الوزارتين فيما يخص المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " والتنسيق مع السادة المحافظين لمتابعة كافة الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها، مشيرة إلي اهتمام وزارة التنمية المحلية بالتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بالمحافظات وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم وبصفة خاصة في " حياة كريمة " والاستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لوزارة العمل بالمحافظات.

كما أشار محمد جبران إلي جهود وزارة العمل خلال الفترة الجارية من خلال تنظيم برامج التدريب المجانية للشباب والمرأة علي بعض الحرف والمهن المختلفة وملتقيات التوظيف والندوات التوعوية وغيرها من الأنشطة والفاعليات الأخري التي تدعم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الوزارات والجهات المختلفة.

كما شهد الاجتماع مناقشة بعض الأفكار والمقترحات لحماية ورعاية العمال غير المنتظمة و" عمال التراحيل " بالمحافظات في إطار جهود الحكومة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم للمساهمة في دعم هذه الفئات من العمال بما يحقق حياة كريمة لهم وبيئة عمل مناسبة بما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل وتقديم الخدمات لهم ، حيث تم استعراض بعض الأماكن التي حصرتها بصورة مبدئية وزارة العمل لأماكن تجمع " عمال التراحيل" في بعض الميادين والشوارع بمحافظة القاهرة والجهود الجارية لتسجيلهم وتقديم المساعدة لهم وإدخالهم في منظومة العمالة غير المنتظمة للاستفادة مما تقدمه وزارة العمل من خدمات وحوافز وامتيازات في هذا الشأن.

وتم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتدقيق الأرقام الخاصة بعمال التراحيل وأماكن تواجدهم وتحديد بعض الاماكن المقترحة بالتعاون مع محافظة القاهرة لإنشاء " برجولات " ليستفيدوا منها وتنفيذ نموذج لهذا المقترح في عدد من الأحياء بالقاهرة لضمان استدامة التجربة تمهيدًا لتعميمها علي بعض الأماكن والميادين في محافظات آخري ، مع وجود قاعدة بيانات لهم للتنسيق مع الشركات والمصانع الكبري والمشروعات القومية الجارية في مختلف المحافظات وتوفير فرص عمل لهم .