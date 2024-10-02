اختتام مبادرة "أجيال "بـ المركز القومي للبحوث في نسختها الثانية

اختتمت مبادرة “أجيال”، التي ينظمها المركز القومي للبحوث لتطوير مهارات الشباب، في دورتها الثانية خلال صيف 2024.

وقد حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا، واستقطبت ما يقرب من 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بهدف صقل مهاراتهم الأكاديمية وتعزيز قدراتهم البحثية.

وشهدت المبادرة هذا العام تنوعًا في البرامج والأنشطة، والتى شملت محاضرات تفاعلية وورش عمل تطبيقية في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى فرص للعمل في المعامل البحثية بالمركز. وقد ألقى نخبة من الباحثين بالمركز المحاضرات والورش، مما أتاح للطلاب فرصة الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

أهمية مبادرة أجيال في سد الفجوة بين البحث العلمي والتعليم

وأكدت الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، منسق المبادرة ورئيس وحدة المؤتمرات بالمركز، أهمية هذه المبادرة في سد الفجوة بين البحث العلمي والتعليم، وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. وأضافت أن المبادرة تسعى إلى غرس حب المعرفة والابتكار لدى الشباب، وتحفيزهم على المشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأعرب الطلاب المشاركون في المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة فيها، مؤكدين على الاستفادة الكبيرة التي حققوها من البرامج والأنشطة المتنوعة. وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل المركز القومي للبحوث ومنسقي المبادرة.

و أعلنت الدكتورة هبة عبدالمنعم الرفاعي عن استعداد المركز لإطلاق الدورة الثالثة من مبادرة أجيال خلال صيف 2025، والتي ستشهد المزيد من التطوير والابتكار في البرامج المقدمة.