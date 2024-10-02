الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اختتام مبادرة "أجيال "بـ المركز القومي للبحوث في نسختها الثانية

مبادرة اجيال
مبادرة اجيال
ads

اختتمت مبادرة “أجيال”، التي ينظمها المركز القومي للبحوث لتطوير مهارات الشباب،  في دورتها الثانية خلال صيف 2024.

 وقد حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا، واستقطبت ما يقرب من 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بهدف صقل مهاراتهم الأكاديمية وتعزيز قدراتهم البحثية.

وشهدت المبادرة هذا العام تنوعًا في البرامج والأنشطة، والتى شملت محاضرات تفاعلية وورش عمل تطبيقية في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى فرص للعمل في المعامل البحثية بالمركز. وقد ألقى نخبة من الباحثين بالمركز المحاضرات والورش، مما أتاح للطلاب فرصة الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

أهمية مبادرة أجيال في سد الفجوة بين البحث العلمي والتعليم

وأكدت الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، منسق المبادرة ورئيس وحدة المؤتمرات بالمركز،  أهمية هذه المبادرة في سد الفجوة بين البحث العلمي والتعليم، وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. وأضافت أن المبادرة تسعى إلى غرس حب المعرفة والابتكار لدى الشباب، وتحفيزهم على المشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأعرب الطلاب المشاركون في المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة فيها، مؤكدين على الاستفادة الكبيرة التي حققوها من البرامج والأنشطة المتنوعة. وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل المركز القومي للبحوث ومنسقي المبادرة.

و أعلنت الدكتورة هبة عبدالمنعم الرفاعي عن استعداد المركز لإطلاق الدورة الثالثة من مبادرة أجيال خلال صيف 2025، والتي ستشهد المزيد من التطوير والابتكار في البرامج المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مبادرة أجيال المركز القومي للبحوث القومي للبحوث التطورات التكنولوجية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكرم عددا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش

البيئة: إطلاق المرحلة الثانية لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بإدارة المخلفات

محافظة الجيزة: ضبط 27 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة خلال شهر سبتمبر

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان مستجدات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن بوادي الريان (صور)

ضبط 20 جوال دقيق مدعم في حملة بأوسيم بالجيزة

بولاق الدكرور تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة ناهيا (صور)

بدء تسليم العقارات المتضررة إثر حريق ستوديو الأهرام بعد صيانتها (صور)

وزيرة البيئة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي عن التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

بدءا من أكتوبر، وقف 500 ألف بطاقة تموينية بسبب سرقة التيار الكهربائي

الغرق في مستنقع الجنوب، عناصر حزب الله يصطادون الكوماندوز الإسرائيلي بغابات الضاحية

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

الأهلي 2005 يفوز على غزل المحلة بثلاثية في دوري الجمهورية (صور)

ألمانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية إثر القصف الإسرائيلي

منوعات

المزيد

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كيف تبخر "داعش" وهرب من المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

المزيد
الجريدة الرسمية