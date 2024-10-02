رئيس جامعة طيبة يشدد على ضرورة غرس قيم الوطنية في نفوس الأجيال القادمة

شهد الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، مراسم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء محافظة الأقصر، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقد حضر الحفل إلى جانب رئيس الجامعة، محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

عادل زين يؤكد أهمية تذكر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور عادل زين على أهمية تذكر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشددًا على ضرورة غرس قيم الوطنية والشجاعة في نفوس الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر أن هذا النصب التذكاري يمثل رمزًا للتضحيات الجسام التي قدمها أبناء الأقصر من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقد عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، كما تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في تكريم شهدائهم الأبرار."

كما شارك الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في حفل تكريم أقامته الفرقة 15 دفاع جوي، بحضور أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والمنطقة الجوية الجنوبية، إذ أكد رئيس الجامعة على أهمية الحفاظ على ذكرى الشهداء، وتوجيه التحية لأسرهم الكريمة، كما شدد على دور الجامعة في تخريج أجيال قادرة على خدمة الوطن، مستوحاة من روح التضحية والفداء التي تجسدها قواتنا المسلحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ