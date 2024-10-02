الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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مدير "تعليم دمياط" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث سبل الارتقاء بالعملية التعليمية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يجتمع بمديري المراحل

عقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا بمديري المراحل التعليمية والتنسيق والمتابعة والإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية.

 

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودتها.

 

وكيل الوزارة يؤكد على القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والتقييم وإجراء التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم العملية التعليمية، ومن بينها التأكيد علي القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والتقييم وإجراء التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب لمتابعة مستواهم الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

وكيل الوزارة يجتمع بمديري المراحل التعليمية

وكيل الوزارة يؤكد على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري

 

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري، مؤكدًا على ضرورة ضبط كثافة الفصول الدراسية وعدم تجاوز الحد المسموح به، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الديسك الواحد عن طالبان، مؤكدا بضرورة طباعة قوائم الفصول من الموقع الإلكتروني وتعليقها في مكان بارز، وذلك لتسهيل عملية متابعة الحضور والغياب وضرورة الاهتمام بنسب حضور الطلاب ومتابعة أسباب الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة دمياط، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

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