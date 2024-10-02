الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد بالطالبية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل وسائق نفذا سطوا مسلحا على مكتب بريد تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمنطقة الطالبية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، فتمكنوا من تحديد هوية المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بارتكاب جريمة سرقة مكتب بريد الطالبية، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستولوا علي 50 ألف جنيه.

 

تعرض مكتب بريد للسطو المسلح

 

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض مكتب بريد لعملية سرقة تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سرقة  50 ألف جنيه على يد لصين وفرا هاربين بدراجة نارية،  وألقى رجال المباحث القبض عليهما بعد مطاردة مثيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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