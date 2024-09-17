عاطل يقطع أذن شاب في الطالبية لرفضه بيع المخدرات أمام منزله
قطع عاطل، أذن شاب بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بسبب رفض المجني عليه بيع المتهم المخدرات أمام منزله.
وردت إشارة من مستشفي الهرم، لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها استقبال المواطن "عبد الرحمن عمرو"، 19 سنة، مصاب بجرح قطعي في الاذن جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل يدعى مد ب وشهرته "سمكه"، بسبب منع الأول الاخير من بيع المواد المخدرة أمام منزله، وتطور الأمر وقام المتهم باشهار سلاح أبيض والتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته.
وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15307 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.
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