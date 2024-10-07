طرح الدفعة الأولي من الإنتاج المحلي لشاحنات النقل الثقيل

انطلقت اليوم الأربعاء، الدفعة الأولي من الإنتاج المحلي لشاحنات النقل الثقيل في القاهرة، بالتعاون مع سينوترك، الرائدة عالميًا في صناعة سيارات النقل، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة في زيادة ضخ الاستثمارات بالسوق المصري وللاستفادة من الاستقرار بالسوق المصري مما يزيد فرص العمل وتطوير المهارات.

وفي ذات السياق المتصل علق خالد جيوشي –نائب رئيس مجلس إدارة المصانع المنتجة لسيارات النقل: إن المصانع المختصة في إنتاج السيارات، تهدف إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الأعوام القليلة المقبلة، خاصة وأن هناك خطة لزيادة نسبة المكون المحلي في الشاحنات المنتجة في المصانع المصرية، لرفع كفاءة التصنيع بمجال النقل الثقيل في السوق المصري، بما ينعكس على زيادة كفاءة التشغيل لأصحاب الشركات المتخصصة بخدمات النقل واللوجيستيات.

في سياق متصل فإن تلك الاستثمارات تعني زيادة فرص العمل التي سوف يتم توفيرها عن طريق شركة جيوشي، وبتلك الشراكة المذكورة سيتم نقل الخبرات والتقنيات من سينوترك العالمية إلى المهندسين والفنيين بشركة جيوشي مما سيعزز قدراتنا التصنيعية مستقبلا.

وتتميز الشاحنات المعروضة بكونها مطورة ومصنّعة بنفس التكنولوجيا التي تعتمدها شركة MAN الألمانية، ويظهر ذلك في الأداء العالي للمحركات وآلات الجر وأنظمة الأمان المستخدمة بها، كما أن جميع الشاسيهات مصممة للخدمة الشاقة لتعمل في كافة أنواع الطرق الممهدة والغير ممهدة. وبشأن امتيازات الضمان وخدمات ما بعد البيع فإن جيوشي تضمنها لكافة العملاء بداية من اختيارنا لفريق مبيعات متميز في العروض التقنية والفنية التي تشمل كافة استفسارات العملاء، وأيضا استخدام قطع الغيار الأصلية ووجود منظومة متكاملة لخدمة العملاء متاحة على مدار الساعة لسرعة الاستجابة وحل جميع المشكلات.