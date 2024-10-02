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ثقافة وفنون

الفيلم التونسي "المابين" المرشح لـ الأوسكار يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية

يشارك الفيلم التونسي المابين المرشح للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، هذا العام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، إذ من المقرر عرضه للجمهور والنقاد يوم 4 أكتوبر الحالي بسينما أمير بالإسكندرية.

في هذا السياق، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

يذكر أن فيلم المابين هو عمل روائي طويل مدته 95 دقيقة ومتحصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية، ومن المنظمة الدولية للفرنكفونية، وهو من إنتاج شركة ليث للإنتاج وميستيك للأفلام.

وجرى ترشيح الفيلم ليمثل السينما التونسية في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي في الدورة الـ 97 من المسابقة، وهي الجائزة المخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة في ديسمبر المقبل، فيما يقام توزيع الجوائز في مارس 2025.

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