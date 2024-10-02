قبل لقاء الليلة بدوري الأبطال، أرقام محمد صلاح أمام بولونيا

دوري أبطال أوروبا، يستعد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، لمواجهة بولونيا الإيطالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسبق لصلاح أن لعب ضد بولونيا في 3 مباريات سابقة عندما كان لاعبا في الدوري الإيطالي رفقة روما وفيورنتينا.

أرقام صلاح ضد بولونيا

ولعب صلاح أمام بولونيا في 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وسجل 5 أهداف في شباك النادي الإيطالي.

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.



وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما سقط بولونيا في فخ التعادل دون أهداف أمام شاختار الأوكراني.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.