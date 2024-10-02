الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا (فيديو وصور)

الفريق أحمد خليفة
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول موهوزى موسيفينى قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار القارة الأفريقية كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

 وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والأوغندية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون المشتركة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع شعبى مصر وأوغندا مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.

 وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الأوغندى بالقاهرة.

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