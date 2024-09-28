تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35315 طن تشمل: 18886 طن يوريا و4172 طن رمل و1100 طن اسمنت معبأ و4373 طن كلينكر و604 طن ملح و4680 طن مولاس و1500 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35520 طن تشمل: 1430 طن حديد و11810 طن سكر و4818 طن فول صويا و1750 طن فول و712 طن خشب زان و7000 طن قمح و8000 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 465 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 115683 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196543 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2809 حركة.