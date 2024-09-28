السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر  11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35315 طن تشمل: 18886 طن يوريا و4172 طن رمل و1100 طن اسمنت معبأ و4373 طن كلينكر و604 طن ملح و4680 طن مولاس و1500 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35520 طن تشمل: 1430 طن حديد و11810 طن سكر و4818 طن فول صويا و1750 طن فول و712 طن خشب زان و7000 طن قمح و8000 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 465 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 115683 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196543 طنًا  .
كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2809 حركة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البضائع العامة الحبوب والغلال الصادر من البضائع العامة الصادر من الحاويات الوارد من البضائع العامة هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط اليوم ميناء دمياط دمياط حركة السفن

مواد متعلقة

رئيس هيئة ميناء دمياط: ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الجهات والشركات (صور)

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

147 ألف طلب، مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مايو

هشام آمنة: تنفيذ 5130 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

هيئة الاستعلامات تستعين بالتحول الرقمي لإنقاذ ثروة وطنية من الوثائق

هشام آمنة يتابع مع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

كشف حساب وزير الكهرباء.. أزمة تخفيف الأحمال صداع في الرأس.. 4.7 مليار جنيه فاتورة الوقود تشعل محطات توليد الطاقة الكهربائية .. وشاكر يطلب الخروج من الحكومة الجديدة لهذا السبب

مدبولي يشيد بانخفاض معدلات النمو السكاني والمواليد: أثره إيجابي على الوضع الاقتصادي

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله

سعر جرام الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

علي كركي.. وزير الدفاع والرجل الأخطر في هرم السلطة بحزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية