قفزت من السيارة، حبس سائق بتهمة محاولة التحرش بسيدة في الشروق

أمرت نيابة الشروق بحبس سائق سيارة ميكروباص 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة محاولة التحرش بسيدة، ما اضطرها إلى القفز من السيارة، وإصابتها بكسر في القدم وجروح.

وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

وبالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هربًا بالمركبة وبداخلها حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.