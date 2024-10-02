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حوادث

حجز سائق حاول التحرش بسيدة في الشروق وإجراء تحليل مخدرات له

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو

أمرت نيابة الشروق بحجز سائق سيارة ميكروباص متهم بمحاولة التحرش بسيدة فقامت بالقفز من السيارة، مما أسفر عن إصابته بكسر في القدم وجروح وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتحفظ علي السيارة.

وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

وبالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها  فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هربًا بالمركبة وبداخلها حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الشروق قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة

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