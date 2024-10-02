الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

انهيار جزئي في منزل مكون من طابقين بسوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

تعرض منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية  لانهيار حائط بالطابق الأرضي دون إصابات أو وفيات.

  إخطار بانهيار جزئي لمنزل  

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بانهيار جزئي لمنزل المواطن علي ملك المدعو  س ر م ج- سن 68 بالمعاش – ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال لموقع الحادث برفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تبين أن المنزل غير  مأهول بالسكان لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات.

التحقيقات تكشف سبب انهيار المنزل 

وخلال التحقيقات أفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق، مرجعا سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم.

 

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