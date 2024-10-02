الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

مدارس الأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر خلال طابور الصباح (صور)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

شهد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والقائم بأعمال وكيل الوزارة إحتفال المدرسة الرياضية بانتصارات أكتوبر المجيدة خلال طابور الصباح،.

 يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

مدارس الأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

وعرض خلال الاحتفال برنامج إذاعي حول فضل الشهادة وقيمة الوطن، أعقبها كلمة لإبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية والوكيل السابق للمدرسة الرياضية، وختم الاحتفال بكلمة للدكتور صفوت جارح والتي ثمن فيها جهود القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، يرافقه اللواء طيار أركان حرب احمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، شهدوا إحتفالات نصر أكتوبر وقاموا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وحضر الاحتفالية كل من نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، واللواء اركان حرب عصام رزق قائد الفرقة 15 دفاع جوي  ، ورئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والعميد عمرو مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ،  ورؤساء المدن، وقيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والجهات الرقابية والتنفيذية وقيادات الأزهر والأوقاف والكنائس بالمحافظة.

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