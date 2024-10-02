المتحدث العسكري: المقاتل المصري ركيزة أساسية لمنظومة التطوير في القوات المسلحة

أكد العقيد غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن المدفعية المصرية كانت مفاجأة قاسية للعدو على طول الجبهة.

وأضاف المتحدث العسكرى أن المقاتل المصري هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير في القوات المسلحة.

واشارت الي ان دعم قدرات وإمكانات كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين المقدرات الإقتصادية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

واوضح ان معركة الوعى تحدٍ رئيسى ولها دورًا كبيرًا في عملية البناء والتنمية، متابعا: نحن حريصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومة الموثقة من مصدرها الرسمى.

القوات المسلحة والتحديات الراهنة

ولفت إلي ان القوات المسلحة تعد من أكبر الدول المشاركة فى بعثات الأمم المتحدة، مشددا غلي إن تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إنطلاقًا من المسئولية والثوابت المصرية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

واستكمل حديثه قائلا ان القوات المسلحة تحرص على دعم المجتمع المدنى والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار في تصريحات إذاعية علي الراديو 9090 الي ان رجال القوات المسلحة يبذلون جهودًا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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