المتحدث العسكري: دعم قدرات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة خلال الحوار الإذاعي على إذاعة راديو 9090، أنه تم دعم قدرات وإمكانات كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين المقدرات الإقتصادية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري: المقاتل المصرى هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير فى القوات المسلحة

واوضح المتحدث العسكري أن المقاتل المصرى هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير فى القوات المسلحة.

وأضاف: نحن حريصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومة الموثقة من مصدرها الرسمى.

وأشار المتحدث العسكري الي أن القوات المسلحة تعد من أكبر الدول المشاركة فى بعثات الأمم المتحدة، مؤكدا ان تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية يأتي إنطلاقًا من المسئولية والثوابت المصرية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.