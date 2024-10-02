الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحدث العسكري: دعم قدرات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
ads

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة خلال الحوار الإذاعي  على إذاعة راديو 9090، أنه تم دعم قدرات وإمكانات كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين المقدرات الإقتصادية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري: المقاتل المصرى هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير فى القوات المسلحة

واوضح المتحدث العسكري أن المقاتل المصرى هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير فى القوات المسلحة. 

وأضاف: نحن حريصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومة الموثقة من مصدرها الرسمى.

وأشار المتحدث العسكري الي أن القوات المسلحة تعد من أكبر الدول المشاركة فى بعثات الأمم المتحدة، مؤكدا ان تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية يأتي إنطلاقًا من المسئولية والثوابت المصرية تجاه الدول الشقيقة والصديقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة راديو 9090 المتحدث العسكرى أمن القومى المصرى

مواد متعلقة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة يستضيف عددا من الخبراء فى جراحة الأوعية الدموية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل ضباطا متخصصين بالقوات المسلحة

وزير الإنتاج الحربي: توطين الصناعة الحديثة هدف حيوي لا يمكن الحياد عنه

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجي للهيئة الهندسية

المتحدث العسكري: خبير أمريكي في علاج تشوهات وضيق الأوعية الدموية بالمركز الطبي العالمي

مد فترة القبول بـ"الأكاديمية المصرية" والكليات العسكرية حتى 22 سبتمبر الجاري

وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

بيراميدز يضم الغاني إيجولا رسميًا

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

فرمان جديد من محمد رمضان قبل انطلاق الموسم الجديد

تفاصيل تقديم أحمد فتوح واجب العزاء لأسرة ضحية واقعة الدهس

بعد مخاوف من وقوع كارثة مائية في السودان، مستشار باليونسيف يبشر المصريين بشأن السد العالي

موعد طرح شهادة استثمار ذات عائد 35% من البنك الأهلي 2024

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

المزيد
الجريدة الرسمية