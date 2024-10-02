المتحدث العسكري: حرب أكتوبر المجيدة كانت تجسيدًا لمساندة الشعب المصرى لقواته المسلحة

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة خلال الحوار الإذاعي على إذاعة راديو 9090 إن حرب أكتوبر المجيدة كانت تجسيدًا لمساندة الشعب المصرى لقواته المسلحة فى فترة عصيبة من تاريخ الوطن.

المتحدث العسكري: جيل حرب أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية

وأضاف المتحدث العسكري قائلا:"ما كان لنصر أكتوبر الخالد أن يكتب له النجاح دون مساندة جموع الشعب المصري لقواته المسلحة، وإن جيل حرب أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية بتضحيات ودماء رجال تركوا لنا ميراثًا خالدًا وشاهدًا لكل الأجيال".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن المنتصر فى الحرب هو من فرض السلام، والمنتصر هو من استعاد أرضه كاملة دون انتقاص.