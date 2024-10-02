مهرجان الإسكندرية السينمائي، عرض الفيلم المصري بحر الماس غدًا

يُعرض غدًا الفيلم المصرى بحر الماس ضمن مسابقة نور الشريف للفيلم العربى الطويل بمهرجان الإسكندرية السينمائى في دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهداه إلى اسم الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي.

يعرض الفيلم في سينما أمير الساعة الواحدة ظهر غدا الخميس، كما سيتم عرض الفيلم أيضًا يوم الجمعة في سينما مترو.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن حول تشكيل إجرامي عالمي من جنسيات مختلفة، حيث يكلف “حاتم الطاهر” بالذهاب إلى مدينة شرم الشيخ واستخراج صندوق به مجموعة من الماس تقدر ب١٠٠ مليون دولار غرقت في البحر أثناء تهريبه.

فيلم "بحر الماس" بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار «جوزيف فوزي، نورشان عمر» وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.