محافظ الأقصر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بانتصارات أكتوبر (صور)

حرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء طيار أركان حرب أحمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الأقصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وحضر الاحتفالية كل من نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، واللواء أركان حرب عصام رزق قائد الفرقة 15 دفاع جوي، ورئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والعميد عمرو مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وقيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والجهات الرقابية والتنفيذية وقيادات الأزهر والأوقاف والكنائس بالمحافظة.

ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

وعقب المراسم توجه المحافظ والمرافقين لمقر قيادة المنطقة الجوية الجنوبية ومقر الفرقة 15 دفاع جوي لتقديم التهاني لقيادات القوات المسلحة، حيث أكد محافظ الأقصر أن انتصار السادس من أكتوبر سيظل رمزا للعزة والكرامة ولأمجاد وبطولات الجيش المصري وتكاتف وتلاحم الشعب المصري الدائم معه، كما سيظل انتصار أكتوبر شاهدا على مصير كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية والعبث بأمنها واستقرارها، داعيا الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.

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