14 حالة لوقف بطاقات التموين، تعرف عليها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حالات وقف البطاقات التموينية، حيث تعكف الوزارة على تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه..

وأكدت وزارة التموين أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بسرقة مواطن للكهرباء سوف يتم وقف الدعم عنه، وذلك تنفيذا للقرارات التي حددتها الوزارة لوقف صرف السلع التموينية لـ14 فئة يتم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، وهي كالتالي:

- سرقة التيار الكهربائي.

- تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

- امتلاك سيارات حديثة.

- مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- تسديد قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقدم بطلب لحذفه من البطاقة.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرجا على البطاقة.

- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.