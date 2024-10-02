دي بروين ولوكاكو يرفضان الانضمام لمنتخب بلجيكا
اعتذر قائد منتخب بلجيكا كيفين دي بروين، والمهاجم روميلو لوكاكو، عن تلبية الاستدعاء لمواجهتي فرنسا وإيطاليا، في دوري الأمم الأوروبية، وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية.
سبب اعتذار دي بروين ولوكاكو
ووفقا لصحيفتي (لو سوار) و(سودبريس) فإن اللاعبين لن يتركا المنتخب، وأن الاعتذار سببه رغبتهما في الحصول على بعض الراحة.
يذكر أن لوكاكو (31 عاما) غاب عن آخر استدعاء في مطلع سبتمبر الماضي إذ كان في خضم انتقاله من تشيلسي إلى نابولي.
وقال حينذاك مدرب المنتخب دومينيكو تيديسكو إنه سيعتمد على هداف المنتخب التاريخي مستقبلا.
وستلعب بلجيكا مع إيطاليا وفرنسا في إطار دوري الأمم الأوروبية يومي 10 و14 من الشهر الجاري.
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