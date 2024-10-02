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محافظة الجيزة: ضبط 27 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة خلال شهر سبتمبر

حملات الطب البيطري
حملات الطب البيطري

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم القوافل البيطرية العلاجية لخدمة المربين بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة. 
 

واطلع المحافظ على نتائج القوافل والتي بلغت ٩٠ قافلة بيطرية تمكنت من تحصين ١١ ألف و٥١٧ رأس ماشية وعدد ٥٨ الف طائر على مستوى قرى المحافظة. 
 

وأكد المحافظ، على مديرية الطب البيطري بضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة للمربين، لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين، فضلًا عن توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات "الأغنام والماعز" بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.
 

نتائج حملات مديرية الطب البيطرى بالجيزة

وفي نفس الاطار اطلع المحافظ على نتائج حملات مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
 

حيث تمكنت الحملات من ضبط ٢٧ طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرير ٦٢ محضر للمخالفات وذلك خلال حملات تمت علي مدار شهر سبتمبر الي جانب ضبط ٨٦٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. 
 

وقامت الحملات بضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي داخل ثلاجه بمنطقة كرداسة وقد تم التحقظ علي الكميات لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 
 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لحوم مذبوحة خارج المجازر منطقة كرداسة مديرية الطب البيطرى بالجيزة

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