تفاصيل ترسيم الأنبا غبريال شمامسة جدد في إيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية في بني سويف وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

ملامح لجنة تطوير الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس



وبحث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع أعضاء هيئة التدريس للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، عدد من الموضوعات التي تخص الدراسات العليا وطرق التدريس وكيفية تطويرها والدراسات المتخصصة من خلال الطرق الحديثة المتبعة في التعليم اللاهوتي والعلوم الأخرى.



وأوصى قداسة البابا تواضروس الثاني، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة واقتراح آليات تطوير العملية التعليمية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

تفاصيل اجتماع البابا تواضروس والأنبا مكاري

كما عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا، في المقر البابوي بالقاهرة، مع نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والوكيل الجديد للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد.