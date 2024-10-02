«الأعلى للثقافة» ينظم حفل توقيع كتاب التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة أبطال أكتوبر
ينظم المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت ندوة وحفل توقيع كتاب: "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر ١٩٧٣".
التفاصيل الغائبة لــ أكتوبر٧٣
ويقام حفل التوقيع غدا الخميس الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ بالمجلس الأعلى للثقافة من الساعة ٤:٠٠ - ٦:٠٠ مساءً.
ويدير الحلقة النقاشية الدكتور جمال شقرة- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة عين شمس.
تقديم:
ـ الدكتورة قدرية سعيد
-مروة عصام الدين
يشارك فيها أبطال من حرب أكتوبر المجيدة هم؛
- المقاتل إبراهيم سرور
- اللواء أيمن حب الدين
- الرائد سمير نوح
- لواء أ.ح على حلمى
- الرائد مهندس على سديرة
- العريف محمد خاطر
- الدكتور محمود سامى
- المقاتل ممدوح سرور
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