«الأعلى للثقافة» ينظم حفل توقيع كتاب التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة أبطال أكتوبر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت ندوة وحفل توقيع كتاب: "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر ١٩٧٣".

التفاصيل الغائبة لــ أكتوبر٧٣

ويقام حفل التوقيع غدا الخميس الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ بالمجلس الأعلى للثقافة من الساعة ٤:٠٠ - ٦:٠٠ مساءً.



ويدير الحلقة النقاشية الدكتور جمال شقرة- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

تقديم:

ـ الدكتورة قدرية سعيد

-مروة عصام الدين

يشارك فيها أبطال من حرب أكتوبر المجيدة هم؛

- المقاتل إبراهيم سرور

- اللواء أيمن حب الدين

- الرائد سمير نوح

- لواء أ.ح على حلمى

- الرائد مهندس على سديرة

- العريف محمد خاطر

- الدكتور محمود سامى

- المقاتل ممدوح سرور