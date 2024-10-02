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ثقافة وفنون

«الأعلى للثقافة» ينظم حفل توقيع كتاب التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة أبطال أكتوبر

كتاب التفاصيل الغائبة
كتاب التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة أبطال أكتوبر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت ندوة وحفل توقيع كتاب: "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر ١٩٧٣". 

التفاصيل الغائبة لــ أكتوبر٧٣

ويقام حفل التوقيع غدا الخميس الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ بالمجلس الأعلى للثقافة  من الساعة ٤:٠٠ - ٦:٠٠ مساءً.


 ويدير الحلقة النقاشية الدكتور جمال شقرة- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة عين شمس.
تقديم:
ـ الدكتورة قدرية سعيد 
-مروة عصام الدين 
يشارك فيها أبطال من حرب أكتوبر المجيدة هم؛ 
- المقاتل إبراهيم سرور
- اللواء أيمن حب الدين
- الرائد سمير نوح
- لواء أ.ح على حلمى
- الرائد مهندس على سديرة
- العريف محمد خاطر
- الدكتور  محمود سامى
- المقاتل ممدوح سرور

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