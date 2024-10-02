الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ضبط 20 جوال دقيق مدعم في حملة بأوسيم بالجيزة

الدقيق المضبوط
الدقيق المضبوط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملة مكبرة اليوم بمدينة أوسيم، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمكافحة الغش التجاري وتهريب الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 20 جوال دقيق بلدي مدعم، وزن كل جوال 50 كيلوجراما، استخراج 87.5%. 

وتم العثور على الدقيق معبأ في أجوال خضراء وبيضاء معادة التدوير، محملة على تروسيكل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وتم إيداع الدقيق في أحد المطاحن لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأكد مدير المديرية أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ومكافحة الغش التجاري وحماية المال العام، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية والتموينية ستستمر بشكل مكثف لضبط المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.

 

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المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة ضبط المخالفين حماية حقوق المستهلك النيابة العامة

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