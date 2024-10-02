الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو

استقبل اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، السفينة الهولندية NIEUW  STATENDAM  بميناء غرب بورسعيد  ، والقادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائح و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد  ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء محمد أحمد محمود  نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات.

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو 

والتقى محافظ بورسعيد طاقم السفينة، ورحب بالسائحين على أرض بورسعيد، مستعرضا برنامج الزيارة وعدد وجنسيات الركاب على السفينة، والترتيبات التي تم اتخاذها من الجهات المعنية،  لتوفير كافة سبل الراحة لرواد السفينة السياحية، موجها بمواصلة توفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الرواج السياحي المنشود

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو 

و شهد محافظ بورسعيد وطاقم السفينة عددٱ من العروض الفنية التي تم تنظيمها للترحيب بالسفينة، وعكست التراث المصري والبورسعيدي، وقدمتها فرقة عجميات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، كما تم تبادل الدروع التذكارية مع قبطان السفينة، لتوطيد العلاقات بين بورسعيد والجانب الأجنبي، ومن المقرر أن يتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية  ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة  للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن  تغادر السفينة الميناء مساء اليوم  مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندريه  .

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو 

جدير بالذكر  أن السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال  تعتبر واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، تم بناؤها فى عام 2018 بتكلفة مالية  520 مليون دولار ويبلغ طولها 299 متر  تتكون من 13 طابق وبها  1339 غرفة، لديها أيضا" مجموعة من وسائل الراحة والترفية تضم صالات رياضية قاعات اجتماعية وحمامات سباحة ومسرح وسينما ونوادى رياضية وأسواق تجارية.

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو 
محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو 
محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة الإقتصادية غرب بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد ميناء غرب بورسعيد

مواد متعلقة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2654 سائحا على متن السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM

الأكثر قراءة

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

تفاصيل تحقيقات النيابة مع عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. أنشأ شركة توظيف أموال وهمية.. و15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

دفاع الراقصة ليلى: لم تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

المزيد
الجريدة الرسمية