محافظ بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM (صور)

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM بميناء غرب بورسعيد ، والقادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائح و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات.

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو

والتقى محافظ بورسعيد طاقم السفينة، ورحب بالسائحين على أرض بورسعيد، مستعرضا برنامج الزيارة وعدد وجنسيات الركاب على السفينة، والترتيبات التي تم اتخاذها من الجهات المعنية، لتوفير كافة سبل الراحة لرواد السفينة السياحية، موجها بمواصلة توفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الرواج السياحي المنشود

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو

و شهد محافظ بورسعيد وطاقم السفينة عددٱ من العروض الفنية التي تم تنظيمها للترحيب بالسفينة، وعكست التراث المصري والبورسعيدي، وقدمتها فرقة عجميات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، كما تم تبادل الدروع التذكارية مع قبطان السفينة، لتوطيد العلاقات بين بورسعيد والجانب الأجنبي، ومن المقرر أن يتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندريه .

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو

جدير بالذكر أن السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال تعتبر واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، تم بناؤها فى عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار ويبلغ طولها 299 متر تتكون من 13 طابق وبها 1339 غرفة، لديها أيضا" مجموعة من وسائل الراحة والترفية تضم صالات رياضية قاعات اجتماعية وحمامات سباحة ومسرح وسينما ونوادى رياضية وأسواق تجارية.

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو

محافظ بورسعيد يستقبل السفينة، فيتو