الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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مدير "تعليم دمياط" يتابع انتظام الدراسة في مدارس الروضة (صور)

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية، وذلك للاطمئنان على انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية عن قرب.

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس الشهيد حسام خفاجه الإعدادية الثانوية، والشهيد محمد حسن عبد الله الابتدائية، والشهيد هاشم سليم الابتدائية، وتفتيش السرو للتعليم الأساسي، وإبراهيم سليمان الابتدائية والإعدادية، وعبد الله الجمل الابتدائية.

وكيل الوزارة يؤكد على كثافة الطلاب في الفصول والنظافة العامة والتجهيزات المدرسية

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها:  "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب

 

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالجهود المبذولة من قبل وائل الموجي، مدير إدارة الروضة التعليمية، وقيادات الإدارة، ومديري المدارس، مؤكدًا أنهم يعملون بجد وكفاءة لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

انتظام العملية التعليمية بالمدارس


 

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